В США на движущийся автомобиль с неба упала рыба

В американском штате Теннеси на движущийся автомобиль с неба загадочно упал белый окунь и застрял головой в бампере. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer со ссылкой на Агентство по охране дикой природы штата.

"Мы видели много диких животных, которых сбивают машины, но с рыбой такое произошло впервые", – сообщили в агентстве.

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Местный житель Эд Лайнбергер ехал на автомобиле недалеко от озера Уоттс Бар в Кингстоне, штат Теннеси, когда ощутил сильный удар об капот. Каково же было его удивление, когда он увидел застрявшего в бампере окуня.

Пострадал ли его автомобиль, неизвестно, однако он, наверняка, застрахован.

Белые окуни не летают, но в Агентстве по охране дикой природы штата есть своя теория. Там предполагают, что рыбу уронил белый орлан во время воздушной схватки с другой птицей за добычу.

"Больше всех, безусловно, пострадала рыба", – отметило издание.

Напомним, в Южно-Африканской Республике разъяренный носорог атаковал автомобиль с туристами в Национальном парке Крюгера.