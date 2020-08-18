В белорусском Гродно госканал показал в эфире протесты

Оппозиционный митинг на площади Ленина в белорусском городе Гродно показали в прямом эфире государственного телевидения.

Запись телеэфира опубликована на главной странице городского телеканала "Гродно Плюс", и доступна на их YouTube-канале.

Таким образом, вечером 17 августа по телевизору в Гродно показали стрим с главной площади города, где шли протесты против действующей власти.

Белорусская "Радио свобода" сообщает, что вчера на площадь Ленина в Гродно вышли сотрудники местных предприятий, в частности "Гродно Азот", Водоканала, ТЭЦ-2 и собственно самой телерадиокомпании "Гродно".

На площади установили сцену, с которой вели свою агитацию оппозиционные лидеры. Ответить на вопросы митингующих на сцену вышли председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, председатель горсовета Борис Федоров, и некоторые депутаты. Сообщается, что некоторые требования горожан были выполнены – частично или полностью.

Под указанный ролик на YouTube-канале телеканала пришли сотни комментаторов со словами поддержки и восхищения:

Напомним, вчера, 17 августа сотрудники крупнейшего государственного СМИ Беларуси – "Белтелерадиокомпании" – вышли на забастовку с требованием перевыборов.