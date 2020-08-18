Канада не признала результаты выборов в Беларуси

Канада не признала победу Александра Лукашенко на выборах президента Республики Беларусь и призывает провести в стране перевыборы.

"Канада осуждает подавление мирных демонстрантов после президентских выборов в Беларуси. Канада не принимает результаты этих фальсифицированных президентских выборов. Мы призываем к свободным и справедливым выборам и тщательному расследованию со стороны ОБСЕ", – заявил глава канадского МИДа Франсуа-Филипп Шампань у себя в Twitter.

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К своему твиту министр прикрепил соответствующее официальное заявление:

"Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения полицейской жестокости, освобождение политзаключенных и заслуживающих доверия выборов.

Как я уверил оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую во время нашего телефонного разговора в субботу, Канада продолжит поддерживать народ Беларуси и работать с нашими международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию и за насилие над протестующими были привлечь к ответственности", – сказано в заявлении.

Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направила официальное предложение правительству Беларуси о визите в их страну миссии ОБСЕ для проведения переговоров с оппозицией и властью.