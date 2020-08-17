Латвия направила Беларуси ноту протеста в связи с задержанием своих граждан

Латвия направила ноту протеста Беларуси в связи с задержанием двух граждан своей страны во время протестных акций. Об этом сообщает пресс-служба МИД Латвии.

"Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, с 10 по 13 августа правоохранительные органы Беларуси необоснованно задержали двух граждан Латвии, они подверглись физическому и психологическому насилию", – говорится в сообщении.

Латвия потребовала от властей Беларуси провести полное и тщательное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

"Министерство решительно осуждает применение правоохранительными органами Белоруссии физической силы против мирных участников протестных акций и требует немедленного освобождения задержанных демонстрантов", – говорится в сообщении.

В МИД Латвии отметили, что прошедшие в Беларуси президентские выборы не были свободными и справедливыми, заявив, что выход из ситуации требует проведения новых выборов в присутствии международных наблюдателей.

В Министерстве также призвали белорусскую сторону не искать внешнего врага в решении внутренних проблем.

Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия может отказаться от проведения совместного с Беларусью чемпионата мира по хоккею, который должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.