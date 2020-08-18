Поддержавший протесты посол Беларуси в Словакии подал в отставку

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку. Он первым из белорусских дипломатов поддержал акции протеста в стране.

Об этом сообщает TUT.by.

"Это – логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику", – пояснил Лещеня.

По его словам, белорусский МИД посчитал, что гражданская позиция дипломата, которую он выразил в своем заявлении, "вышла за эти рамки".

В МИДе заявили, что решение об отставке должен принять президент. Пока соответствующего указа не был.

Напомним, дипломат поддержал протестующих и заявил, что солидарен с митингующими.

Напомним, 17 августа Александр Лукашенко прибыл на МЗКТ (Минского завода колесных тягачей), чтобы встретиться с рабочими, которые объявили о начале забастовки. Но пообщаться с протестующими у него не получилось. После нескольких попыток наладить диалог Лукашенко ретировался со словами: "Я все сказал, можете кричать: "уходи".

Уже прощаясь, президент подошел к группе рабочих, один из которых крикнул: "Застрелись, офицер!". На это Лукашенко ответил следующее: "Если хоть один спровоцирует здесь что-то, разберемся жестоко! Поэтому будь мужиком — вас толпа, а я один. Опусти телефон!".

Кроме того, во время своего короткого выступления Александр Лукашенко заявил, что пока его не убьют, других выборов не будет.