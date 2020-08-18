Правительство Беларуси рассылает в госпредприятия письма с угрозами о забастовках, – СМИ

Во все госучреждения Беларуси были разосланы письма с требованием наказать работников за забастовки.

Об этом сообщает Наша Нiва.

"Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности", – сказано в письме, которое подписал заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров.

В письме указывается, что все сотрудники должны быть предупреждены об ответственности за участие в забастовках.

Напомним, 17 августа Александр Лукашенко прибыл на МЗКТ (Минского завода колесных тягачей), чтобы встретиться с рабочими, которые объявили о начале забастовки. Но пообщаться с протестующими у него не получилось. После нескольких попыток наладить диалог Лукашенко ретировался со словами: "Я все сказал, можете кричать: "уходи".

Уже прощаясь, президент подошел к группе рабочих, один из которых крикнул: "Застрелись, офицер!". На это Лукашенко ответил следующее: "Если хоть один спровоцирует здесь что-то, разберемся жестоко! Поэтому будь мужиком — вас толпа, а я один. Опусти телефон!".

Кроме того, во время своего короткого выступления Александр Лукашенко заявил, что пока его не убьют, других выборов не будет.