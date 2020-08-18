Протестующие в Таиланде больше не верят в божественность монархии

Митинги начались после того, как избранному в марте 2019 года премьер-министру Праюту Чан-Оча продлили полномочия еще на четыре года. Крупнейший митинг прошел 16 августа – около 10 тыс. человек собрались возле монумента демократии в Бангкоке. На нем призывали к демократическим реформам, изменению конституции, написанной военными, и к роспуску парламента. Многие демонстранты уже не верят в божественность монархии, как это традиционно было в Таиланде. Подобное еще несколько месяцев назад было немыслимо в этой стране, сообщает телеканал CNN.

"Это очень радикально и может стать поворотным моментом, – сказал Павин Чачавалпонгпун, доцент в Киотском университете. – В Таиланде издавна существует традиция ставить монархию превыше всего.Вы должны любить монарха безоговорочно".

Хотя абсолютная монархия была отменена в Таиланде в 1932 году, король (на фото) все еще обладает значительным политическим влиянием.

Наблюдатели говорят, что для Таиланда наступил переломный момент. Призывы к реформе монархии могут оттолкнуть многих протестующих, что слишком сильное давление на власть может спровоцировать жесткую реакцию, но это в конечном итоге может привести к еще большей поддержке движения.

29 июля в Таиланде продлили до 31 августа режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом из указа убрали пункт, касающийся запрета на проведение демонстраций.

Напомним, 67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн в разгар пандемии коронавируса отдыхал в своем имении на курорте в Германии, сняв для своих 20 любовниц и прислуги отдельный отель.

Также король Таиланда лишил королевского титула свою вторую жену. В сообщении королевского дома говорится, что "честолюбивая" Синеенат Вонгваджирапакди "пыталась подняться до статуса королевы".