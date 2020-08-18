ЕС примет меры против властей Беларуси, но в рамках уже действующих санкций

Подготовка санкций ЕС по Беларуси в связи с насилием властей в отношении мирных граждан и фальсификацией результатов выборов ведется в рамках санкционного режима, действующего до 28 февраля 2021 года. Об этом на брифинге в Брюсселе сказала Набила Массрали, пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, передает "Интерфакс".

"Дополнительный список будет подготовлен Европейской внешнеполитической службой и станет предметом дискуссий для возможного утверждения государствами-членами в Совете ЕС по иностранным делам. Эти санкции будут из числа уже существующих", – пояснила она.

Работа ЕС над санкциями началась, о дате ее завершения "говорить рано".

Все еще в стадии подготовки находится объявленное на совещании министров иностранных дел предложение о посреднической помощи ЕС в установлении диалога для разрешения кризиса в Беларуси.

Министры также хотели договориться об отправке в Беларусь специальной миссии ЕС. Но и в этом вопросе нет прогресса. "Мы не можем объявлять какую бы то ни было миссию при нынешнем положении дел", – сказала Массрали.

Напомним, ограничительные меры в отношении Беларуси были впервые были введены в 2004 году в связи с исчезновением четырех человек: оппозиционеров и журналистов. В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению избирательных стандартов и международного права в области прав человека, а также подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. В том же году было введено эмбарго на поставки оружия.

В феврале 2016 года Совет ЕС отменил ограничительные меры в отношении 170 человек и четырех организаций, сохранив эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении лиц, упомянутых в связи с исчезновением людей.

Боррель 17 августа сказал, что Евросоюз работает над новыми санкционными списками в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов.

Напомним, МВД Беларуси заявило о еще одной смерти во время протестов. В Минске на Партизанском проспекте погиб 19-летний юноша. Его смерть стала третьей по счету официально признанной силовиками Беларуси.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Беларуси погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил 17 августа министр здравоохранения страны Владимир Караник. Правозащитники утверждают, что во время протестов, продлолжающихся с 9 августа, в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.

Ранее белорусские правоохранители прозвонили "пропавших без вести" из списков, опубликованных на оппозиционных каналах, и обнаружили, что многие из них находятся дома.