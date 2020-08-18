Мужа Тихановской Сергея этапировали из Минска в Жодино, – Telegram-канал
Мужа главной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской Сергея, который сейчас находится в тюрьме, перевели из СИЗО в Минске в изолятор города Жодино.
Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.Live.
Кроме Тихановского, в Жодино этапировали и другого задержанного, администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика.
"Сергея Тихановского и Игоря Лосика перевели в СИЗО г. Жодино", – говорится в сообщении.
Отметим, сегодня, 18 августа, Сергею Тихановскому исполняется 42 года. К СИЗО, где он находился, пришло около 300 человек, чтобы его поздравить.
Сергея Тихановского обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Он планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО.
Он был задержан 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы.