Протесты в Беларуси день 9-й. Лукашенко собирается остудить горячие головы

Создание Координационного совета по трансферу власти в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко назвал не иначе как попыткой захвата власти в стране.

Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности.

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Лукашенко пригрозил принять меры для того, чтобы не допустить смены власти в стране и "остудить горячие головы".

"Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", — сказал он.

Лукашенко был щедр на эпитеты и охарактеризовал новую оппозиционную структуру, назвав ее "ширмой".

"Новый элемент — это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: «мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - добавил он.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".

Напомним, после проведения президентских выборов в Беларуси уже несколько дней продолжаются протесты. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.