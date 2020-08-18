В Беларуси нашли мертвым директора музея, который отказался подписывать протокол избиркома

В Беларуси найден мертвым 29-летний директор Волковысского военно-исторического музея Константин Шишмаков. Он был одним из двух членов комиссии на избирательном участке в Волковыске, которые отказались подписать протокол о выборах. Отец мужчины потом рассказал, что за него протокол подписали другие люди.

Об этом сообщает Наша Ніва.

Как пишет издание, 15 августа, около 17 часов, Константин Шишмаков позвонил жене, и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Но домой так и не приехал.

По информации TUT.BY, тело мужчины нашли в реке Неман. Издание отмечает, что смерть директора музея не носит криминального характера, а обстоятельства его гибели похожи на суицид.

Сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея вышли 18 августа на акцию в его поддержку. Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Беларуси погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил 17 августа министр здравоохранения страны Владимир Караник. Правозащитники утверждают, что во время протестов, продлолжающихся с 9 августа, в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.

Сегодня, 18 августа, МВД Беларуси заявило о еще одной смерти во время протестов. В Минске на Партизанском проспекте погиб 19-летний юноша. Его смерть стала третьей по счету официально признанной силовиками Беларуси.