Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти

Оппозиция Беларуси не создала координационный совет для неконституционного захвата власти. Таким образом, Совет опровергнул обвинения президента Александра Лукашенко, которые тот выдвинул ранее.

Об этом заявила доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

"Координационный совет — единый представительный орган белорусского общества, он будет функционировать с целью организации процесса передачи власти. Он не ставит перед собой целью захвата власти неконституционным путем",— сказала она.

Юрист штаба Светланы Тихановской адвокат Максим Знак пояснил, что в совет войдут 70 человек, в президиум — семь. Сейчас лидеры совета отбирают кандидатуры из нескольких сотен заявок.

"У координационного совета нет планов прихода к власти, а значит — нет политической программы и политических целей", - подтвердил слова Ковальковой адвокат.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".

После этого, создание Координационного совета по трансферу власти в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко назвал не иначе как попыткой захвата власти в стране.