Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти

Оппозиция Беларуси говорит, что не собирается захватывать власть неконституционным путем.

Оппозиция Беларуси не создала координационный совет для неконституционного захвата власти. Таким образом, Совет опровергнул обвинения президента Александра Лукашенко, которые тот выдвинул ранее.

Об этом заявила доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

"Координационный совет — единый представительный орган белорусского общества, он будет функционировать с целью организации процесса передачи власти. Он не ставит перед собой целью захвата власти неконституционным путем",— сказала она.

Юрист штаба Светланы Тихановской адвокат Максим Знак пояснил, что в совет войдут 70 человек, в президиум — семь. Сейчас лидеры совета отбирают кандидатуры из нескольких сотен заявок.

"У координационного совета нет планов прихода к власти, а значит — нет политической программы и политических целей", - подтвердил слова Ковальковой адвокат.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".

После этого, создание Координационного совета по трансферу власти в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко назвал не иначе как попыткой захвата власти в стране.