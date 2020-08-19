Лукашенко и Путин в третий раз созвонились по телефону на фоне протестов

Александр Лукашенко уже в третий раз поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Беларуси.

Об этом сообщила пресс-секратерь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

Лукашенко попросил Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. По ее словам,он на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель.

"Каким может быть от него (разговора, – ред.) эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас", – сказала Эйсмонт.

Напомним, Путин и Меркель "обстоятельно рассмотрели ситуацию", сложившуюся после президентских выборов в Беларуси. Путин, согласно сообщению, сказал Ангеле Меркель, что иностранное вмешательство в дела Беларуси исключено.

До этого Меркель звонила президенту Беларуси Александру Лукашенко, о чем тот рассказал вчера, 17 августа на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей.

Напомним, три из пяти стран-соседей Беларуси – Литва, Польша и Латвия – уже выдвинули требования к Лукашенко. Причем официальная Латвия заявила, что будет добиваться санкций против Беларуси на уровне стран-соседей в случае, если не будет коллективных санкций от Евросоюза.