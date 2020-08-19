Названы сроки инаугурации Лукашенко, но даты еще нет

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, однако точная дата пока не определена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Беларуси.

По словам официального представителя ЦИК, конкретная дата будет определена организаторами.

"Конкретную дату определят организаторы, инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", – сказал представитель ЦИК.

Напомним, 14 августа, ЦИК Беларуси огласил окончательные результаты президентских выборов. Согласно ним, на выборах президента в 2020 году снова победил Александр Лукашенко. За него проголосовало 80,1% избирателей, за Тихановскую, по данным ЦИК, отдано 10,1% голосов.