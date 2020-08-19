Лукашенко назначил новый состав правительства Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко новым главой правительства страны. До этого Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, и знает, как вести переговоры.

"Я его вчера предупредил, что у нас правительство - коллективный орган. И он - председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат", – сказал Лукашенко.

Он также сказал, что Головченко является хорошим организатором.

"Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор", - сказал Лукашенко.

Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства:

Николая Снопкова - первым заместителем премьер-министра,

Владимира Кухарева - заместителем премьер-министра,

Юрия Назарова - заместителем премьер-министра,

Игоря Петришенко - заместителем премьер-министра,

Александра Субботина - заместителем премьер-министра,

Владимира Колтовича - министром антимонопольного регулирования и торговли,

Руслана Пархамовича - министром архитектуры и строительства,

Юрия Караева - министром внутренних дел,

Андрея Хмеля - министром жилищно-коммунального хозяйства,

Владимира Караника - министром здравоохранения,

Владимира Макея - министром иностранных дел,

Игоря Луцкого - министром информации,

Юрия Бондаря - министром культуры,

Виталия Дрожжу - министром лесного хозяйства,

Виктора Хренина - министром обороны,

Игоря Карпенко - министром образования,

Сергея Наливайко - министром по налогам и сборам,

Владимира Ващенко - министром по чрезвычайным ситуациям,

Андрея Худыка - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Петра Пархомчика - министром промышленности,

Константина Шульгана - министром связи и информатизации,

Ивана Крупко - министром сельского хозяйства и продовольствия,

Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма,

Алексея Авраменко - министром транспорта и коммуникаций,

Ирину Костевич - министром труда и социальной защиты,

Юрия Селиверстова - министром финансов,

Александра Червякова - министром экономики,

Виктора Каранкевича - министром энергетики,

Олега Слижевского - министром юстиции,

Валерия Вакульчика - председателем Комитета государственной безопасности,

Дмитрия Пантуса - председателем Государственного военно-промышленного комитета,

Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу,

Александра Шумилина - председателем Государственного комитета по науке и технологиям,

Валентина Татарицкого - председателем Государственного комитета по стандартизации,

Анатолия Лаппо - председателем Государственного пограничного комитета,

Юрия Сенько - председателем Государственного таможенного комитета.

Лукашенко попросил всех новых членов правительства сосредоточиться на работе.

"Очень вас прошу, соберитесь и каждый сделайте свою работу", – сказал Лукашенко.

Напомним, по информации белорусского ЦИК, инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, однако точная дата пока не определена.

Европейский Союз 19 августа заявил, что не признает результаты президентских выборов в Беларуси.