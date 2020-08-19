ЕС выделит 53 миллиона евро на помощь протестующим в Беларуси

Европейский союз планирует выделить 53 миллиона евро помощи для граждан Беларуси, причем два миллиона евро пойдут на поддержку репрессируемых и независимых СМИ.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита лидеров ЕС по Беларуси.

"Мы уже предоставили много поддержки Белоруссии через (программу) Восточное партнёрство, но сейчас важно как никогда быть (рядом) с белорусским народом и перепрограммировать средства в сторону от белорусских властей в направлении гражданского общества и уязвимых групп (населения). Еврокомиссия мобилизует теперь дополнительные 53 миллиона евро для поддержки белорусского народа в эти непростые времена", - сообщила глава ЕК.

По ее словам, 2 млн евро из этой суммы выделят "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия", 1 миллион евро - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ.

Оставшиеся средства - это экстренная поддержка на фоне коронавируса для сектора здравоохранения.

Напомним, после проведения президентских выборов в Беларуси уже десятый день продолжаются протесты. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.