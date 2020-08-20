Введение санкций ЕС против Беларуси может быть сорвано, – журналист

Из-за позиции Греции и Кипра может сорваться введение санкционных ограничений Евросоюза против Беларуси.

Об этом написал на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Отметим, что саммит ЕС 19 августа договорился о санкциях в отношении Беларуси.

"Есть небольшое опасение, что Греция или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет" санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст "зеленый свет" санкциям в отношении Турции", – написал он.

В свою очередь Греция и Кипр требуют санкций против Турции из-за проведения морских исследований природного газа в спорных районах.

Отметим, 14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

18 августа премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что том в случае, если не удастся договориться о санкциях на представителей властей Беларуси в масштабе всего Европейского Союза, тогда придется договариваться о санкциях с соседними странами.