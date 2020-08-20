Врач Навального сообщил о переговорах по эвакуации политика в Европу

Врач Ярослав Ашихмин, у которого с 2013 года наблюдается политик Алексей Навальный, заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Медуза".

"Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с ганноверским или страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут. Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что (токсикология, – ред.) – очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином", – сообщил Ашихмин.

Кроме того, по его словам, помимо задачи поддержания жизни Навального в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, "если оно было".

"Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента", – подчеркнул Ашихмин, добавив, что не может утверждать, действительно ли Навального отравили, так как не видел его.