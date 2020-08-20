"Все очень грустно". В Беларуси задержали лидера стачкома МАЗа

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе МВД Мингорисполкома.

"Да, он задержан, мы это подтверждаем. Обстоятельства выясняются, о них будет сообщено дополнительно", — сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Все очень грустно. Уже ходят слухи об увольнении людей, которые ходили на протесты", — поделились с журналистами заводчане.

Отметим, что вечером в этот же день глава объединенного штаба Мария Колесникова приехала в Жлобин, чтобы поддержать бастующих рабочих БМЗ. Встреча состоялась около Дворца культуры металлургов. А вот на Гродненской табачной фабрике решили не бастовать.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.