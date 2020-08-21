Актер Ефремов заявил о замене своих адвокатов

Михаил Ефремов отказался от адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Об этом он заявил 21 августа на заседании суда.

"Я хочу поменять адвоката, но чтобы мои нынешние адвокаты остались в качестве консультантов", – заявил Ефремов, передает "Москва 24".

Он добавил, что найдет адвокатов "посильнее". "У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю", – заявил Ефремов.

Суд удовлетворил ходатайство актера и перенес заседание на 24 августа.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский усомнился в том, что актер найдет адвокатов посильнее, и заявил, что "мы увидим те же лица".

Пашаев пояснил, почему Ефремов отказался от его услуг.: суд настроен предвзято, и они с Ефремовым они вместе решили, что из-за этого адвокатом будет кто-то другой.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, предъявили актеру иск о компенсации морального вреда на один рубль, требуя, однако, справедливого рассмотрения всех обстоятельств аварии.