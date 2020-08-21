В ООН назвали точное количество жертв на протестах в Беларуси: 4 погибших

Во время акций протеста из-за результатов выборов в Беларуси погибли 4 человека.

Об этом говорится в официальном заявлении Управления ООН по правам человека относительно ситуации в Беларуси.

"Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был задержан незаконно или произвольно, и прекратить задерживать людей за осуществление их прав на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний", - подчеркнули в ООН.

В ООН настаивают, чтобы семьи погибших получили материальное возмещение.

Кроме того, в организации не на шутку обеспокоены информацией о содержании под стражей свыше 100 участников акций протеста, в том числе около 60 человек, которых могут приговорить к суровому тюремному заключению. Настораживает и тот факт, что в четверг, 20 августа, ООН получила сообщения о новых задержаниях в Беларуси.

Напомним, после проведения президентских выборов в Беларуси уже несколько дней продолжаются протесты.