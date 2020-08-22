Демократы за четыре дня собрали на избирательную кампанию Байдена $70 млн

Национальный комитет Демократической партии в течение четырех дней своего съезда собрал $ 70 млн на избирательную кампанию Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что неделю назад, после того как Байден предложил сенатору от Калифорнии Камале Харрис вместе с ним бороться на выборах в качестве кандидата в вице-президенты США, ему удалось собрать $ 48 млн за два дня.

По данным портала NPR, всего Байден собрал на избирательную кампанию более $700 млн. Его оппонент, действующий президент США Дональд Трамп – свыше $1,2 млрд.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился участвовать в президентских выборах от Демократической партии.