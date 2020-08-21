Байден официально согласился стать кандидатом в президенты США
Байден пообещал быть "союзником света, а не тьмы".
Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился участвовать в президентских выборах от Демократической партии.
Об этом он написал в Twitter.
"Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился участвовать в президентских выборах от Демократической партии", – написал он.
Об этом решении Байден объявил во время съезда демократов, который в этом году проходит онлайн.
"Для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США. Настало время для нас всех объединиться. Объединившись, мы сможем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке", – сказал Байден и пообещал быть "союзником света, а не тьмы".
Из партийной "верхушки" на учредительном съезде в поддержку Байдена выступили экс-президент Барак Обама, его жена Мишель Обама и экс-кандидат в президенты Берни Сандерс.
Выступила и жена Байдена, Джилл. Потенциальная первая леди, как бывшая учительница произнесла свою речь поддержки в средней школе штата Делавэр, где она когда-то преподавала. По ее словам, Байден будет чинить "разбитую нацию" с "любовью и пониманием".
Напомним, Байден был официально выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партия на ноябрьских выборах в США во вторник, 18 июля. Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии.