В Южной Африке умер 116-летний житель, считавшийся старейшим мужчиной на Земле

В Южной Африке скончался 116-летний житель Кейптауна Фредди Блом, который, возможно, был старейшим мужчиной на Земле.

Об этом сообщает BBC.

Издание пишет, что, документы, удостоверяющие его личность, показали, что он родился в мае 1904 года, хотя его данные не были внесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Вся его семья умерла из-за пандемии испанского гриппа 1918 года, когда он был подростком. Блом пережил две мировые войны и апартеид.

"Существует только одна вещь – это мужчина над нами (Бог). Все в его власти. У меня нет ничего. Я могу уйти в любой момент, но он держит меня", – говорил Блом.

Большую часть жизни долгожитель проработал разнорабочим, фермером и строителем. Он вышел на пенсию, только когда ему исполнилось 80 лет.

Издание отмечает, что хотя Блом престал употреблять алкоголь много лет назад, он до конца жизни оставался заядлым курильщиком. Карантинные ограничения, введенные властями Южной Африки из-за коронавируса, не дали ему возможность купить табак на свое 116-летие.

Родственники Блома сообщили, что он умер естественной смертью. При этом, они опровергают, что долгожитель заразился коронавирусом.

"Две недели назад дедушка еще пилил дрова. Он был сильным человеком, с чувством гордости", – сказал один из родственников.

"Но за считанные дни он очень сдал, превратившись из большого в маленького человека", – добавил он.

Отметим, в феврале этого года в Японии умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, которого тогда официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.