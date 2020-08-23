На площади Независимости в Минске собрались 100 тысяч человек, – СМИ

На площади Независимости в Минске собрались около 100 тысяч человек.

Об этом сообщает TUT.by.

Канал Nexta призывает в 16:00 идти маршем к гостинице "Планета" – через дорогу от стелы "Минск – город-герой".

Протестующие на площади Независимости попытались устроить минуту молчания в память о погибших демонстрантах.

Из-за отсутствия какого-либо звукоусиливающего оборудования, благодаря которому собравшиеся могли услышать призыв к тишине это, скорее, были 10 секунд молчания.

В дальней части площади спустя это время люди начали скандировать "Уходи" и буквально в эту же секунду голос из громкоговорителя начал призывать людей разойтись.