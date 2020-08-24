Над территорией Беларуси военные вертолеты сбили воздушные шарики, запущенные из Литвы

Над территорией Беларуси подняли по тревоге военные вертолеты, чтобы сбить связку бело-красно-белых шаров, которые прилетели со стороны Литвы. Об этом сообщают в Миноброны Беларуси.

23 августа в Литве прошла акция "Путь свободы", тысячи людей выстроились в живую цепь в знак солидарности с демонстрантами, которые выступают в Беларуси против Александра Лукашенко. День был выбран не случайно, 23 августа 1989 года прошла акция "Балтийский путь". Тогда в живую цепь от Вильнюса до Таллинна выстроилось более миллиона человек.

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Президент Литвы (2009-2019 гг.) Даля Грибаускайте на акции "Путь Свободы"

В этот раз акция была поскромнее, цепь составила 32 км. От кафедрального собора в центре Вильнюса до границы с Беларусью. На границе участники акции запустили связку шаров с флагом и ветром их снесло в сторону Беларуси.

Те самые воздушные шары/Все фото: Nexta

Чтобы остановить "вторжение" Министерство обороны Беларуси отправило к месту происшествия вертолет, который и избавился от шариков.

"23 августа около 19.30 провокацию Литовской Республики остановили дежурные ВВС и Войска ПВО. Зонд с восемью шарами с антигосударственной символикой был запущен над Ошмянским районом с прилегающей территории", - отметили в Минобороны и отдельно заявили, что "оружие не применялось".

Во время "операции" вертолеты пересекли воздушное пространство Литвы. За это послу Беларуси была вручена нота протеста литовской стороной.