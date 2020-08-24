Трансформирует коронавирус в обычную простуду. В США создали самую эффективную вакцину

Вакцина от коронавируса, созданная учеными медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, показала наибольшую эффективность. Причем, наиболее эффективной оа была в случае введения через нос.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Суть действия вакцины в том, что S-белок, участвующий в заражении коронавирусом здоровых клеток, вживили внутрь аденовируса, вызывающего обычную простуду.

Для того, чтобы осуществить этот процесс, ученым пришлось обезвредить аденовирус, чтобы служить простым переносчиком S-белка к клеткам носовой полости. В сам S-белок были внесены дополнительные мутации, способствующие активному образованию антител.

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Исследователи сравнили вакцины, которые вводили мышам двумя способами — в нос и внутримышечно. Хотя инъекция вызвала иммунный ответ, который предотвращал пневмонию, она не блокировала инфекцию в носу и легких.

Такая вакцина может снизить тяжесть COVID-19, но она не предотвращает инфекцию и передачу вируса другим людям.

При этом, у грызунов при вакцинации через нос образуется стерилизующий иммунитет, когда нет никаких признаков заражения после внедрения коронавируса в организм.

При этом, ученые подчеркивают, что испытания вакцины не будут останавливать, поскольку она еще не прошла проверку на людях.

Напомним, в США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.