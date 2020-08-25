171 день в заключении: власти Парагвая отпустили Роналдиньо на свободу

Обладатель "Золотого мяча" 2005 года и чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо и его брат освобождены из-под ареста судом в Парагвае.

Об этом пишет местная газета ABC Color.

Легендарный футболист провел в стране 173 дня, 171 из которых – в заключении.

40-летний Роналдиньо вместе с братом Роберто де Ассисом были арестованы в марте по подозрению в использовании поддельных паспортов для въезда на территорию Парагвая. Фальшивые документы были найдены при обыске в их отельных номерах.

Обоих оставили под стражей в следственном изоляторе, предполагая, что они могут бежать из страны. В начале апреля суд отпустил их под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов. С тех пор экс-футболист и его брат находились в одном из отелей Асунсьона.

Отмечается, что суд наложил на Роналдиньо и его брата штрафы в размере 90 тыс. и 110 тыс. долларов соответственно. Каждые три месяца экс-футболист и его брат должны отмечаться в судебных органах своей страны.

Отметим, в 2018 году Роналдиньо решил не отставать от мировых тенденций и вложил деньги в создание собственной криптовалюты.