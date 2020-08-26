Польша запретила полеты из 43 стран, Украины пока в списке нет

Правительство Польши запретило международные полеты из 43 стран мира. Ограничения вступят в силу с 26 августа. Украины в этом списке нет.

Об этом сообщает avianews.com.

В перечне стран, откуда нельзя летать в Польшу: Россия, Израиль, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, США, Люксембург, Сербия, Северная Македония и другие.

Постановление польского правительства утратит силу 1 сентября, однако это лишь связано с тем, что запрещающий список может быть расширен.

Под запрет попадут те страны, где число заболевших за последние 14 дней превышает показатель 50 человек на 100 000 населения. Потенциально, в новом списке уже через несколько дней может оказаться Украина.

Напомним, авиаперевозчик Lufthansa объявил о возобновлении с 7 сентября прямых регулярных пассажирских рейсов из Мюнхена в Киев. Самолеты будут прилетать в аэропорт Борисполь три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Как ранее сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила количество полетов в страны Европы в августе, в связи с решением Евросоюза продлить на две недели запрет на свободное пересечение границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран.