Авиаперевозчик Lufthansa возобновляет рейс Мюнхен-Киев

Авиаперевозчик Lufthansa объявила о возобновлении с 7 сентября прямых регулярных пассажирских рейсов из Мюнхена в Киев. Самолеты будут прилетать в аэропорт Борисполь три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Об этом сообщает Avianews.

До кризиса частота рейсов составляла 14 рейсов в неделю.

Вылеты из Мюнхена планируются в 12:35 с прилетом в Киев в 15:50. Обратно из Киева самолет будет вылетать в 16:40 с прилетом в Мюнхен в 18:00.

Маршрут Киев-Мюнхен станет вторым для Lufthansa в Украину после снятия запрета на международные полеты. С 16 июня авиакомпания обслуживает линию Киев-Франкфурт. До введения ограничений маршрутная сеть Lufthansa включала также рейс Львов-Мюнхен.

Сейчас полеты в Украину выполняют еще две авиакомпании группы Lufthansa. Swiss обслуживает линию Киев-Цюрих, Austrian Airlines – маршрут Киев-Вена. Как и Lufthansa, Austrian Airlines сейчас не летает по региональным маршрутам в Украину.

Отметим, ранее авиакомпания МАУ отменила рейсы по 10 направлениям до конца лета.

Как ранее сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила количество полетов в страны Европы в августе, в связи с решением Евросоюза продлить на две недели запрет на свободное пересечение границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран.