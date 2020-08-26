Китай предупредил США пуском двух ракет – "убийц авианосцев"

Китай 26 августа запустил две баллистические ракеты DF-26B и DF-21D средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря. Запуск был назван "предупреждением для США". Об этом сообщила англоязычная гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на близкий к китайской армии источник. Ракеты упали в море между островом Хайнань и Парасельскими островами.

Пуск ракет ракет состоялся на следующий день после того, как Китай обвинил американский самолет-разведчик U-2 во входе в запрещенную для полетов зону во время проведения китайских военно-морских учений с боевыми стрельбами.

Ракета DF-26 принадлежит к классу, который запрещен Договором о ракетах средней и меньшей дальности, подписанным США и Советским Союзом в конце холодной войны. Когда в прошлом году США вышли из договора, они сослались на развертывание такого оружия Китаем как оправдание. Ракета имеет дальность действия 4000 км и может использоваться для ядерных или обычных ударов по наземным и морским целям.

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DF-21 имеет дальность действия 1800 км. Китайские государственные СМИ называли ее модификацию DF-21D первой в мире противокорабельной баллистической ракетой.

Фото: Shephard Media

Сун Чжунпин, военный обозреватель из Гонконга, сказал, что запуски ракет явно предназначались для того, чтобы послать сигнал Соединенным Штатам. "США продолжают противостоять Китаю в вопросах Тайваня и Южно-Китайского моря, и это подтолкнуло Пекин продемонстрировать свою военную мощь, чтобы дать Вашингтону понять, что даже американские авианосцы не могут в полной мере проявить свои мускулы у побережья Китая", – считает Сун.

Китай почти одновременно проводит учения в четырех морских районах, что является редкостью. Так он провел учения недалеко от Тайваня "для защиты национального суверенитета", которые совпали с поездкой на остров министра здравоохранения США Алекса Азара.

В июле Китай провел учения в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях, а два американских авианосца провели тактические учения противовоздушной обороны в Южно-Китайском море. По утверждению США, эти учения были проведены "для поддержки свободного мореплавания".

Помимо авианосцев, США направили в регион военные самолеты и корабли, чтобы внимательно следить за деятельностью Китая.

Вьетнам попросил Китай отменить военные учения на Парасельских островах, заявив, что они нарушают суверенитет Вьетнама и наносят ущерб китайско-азиатским переговорам по кодексу поведения в Южно-Китайском море.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают "невероятное новое вооружение", в том числе подводные лодки и ядерное оружие. А заместитель министра обороны США Джон Руд уточнил, что появление новых боеголовок на подводных лодках снизит риск ядерной войны.