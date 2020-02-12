Пентагон опубликовал карту активности военных флотов России и Китая

В пояснении к документу говорится, что особую угрозу для США представляют российские подводные лодки

Пентагон опубликовал карту с указанием областей повышенной активности российских и китайских военно-морских сил, а также мест расположения основных подводных кабелей по всему миру. Информация была обнародована на сайте Министерства обороны США в рамках бюджетной заявки на 2021 финансовый год.

В Пентагоне отмечают, что РФ и Китай в последнее время наращивают интенсивность своих морских операций.

"Ситуация на море конкурента как никогда прежде и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции", – говорится в документе.

Это, пожалуй, самый подробный доклад об угрозах, которые несут российские и китайские военно-морские силы для интересов США. Документ отражает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря.

В пояснении к документу говорится, что особую угрозу представляют российские подводные лодки.

Один из высокопоставленных офицеров ВМС США заявил, что вылазки российских подводных лодок стали такой проблемой, что восточное побережье США больше не рассматривается, как безопасный район.

​​​​​​​ Зеленый: подводные кабеля; Синий: активность китайских ВМС; Красный: активность российского ВМФ

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают "невероятное новое вооружение", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное оружие.