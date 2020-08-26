Убийце Джона Леннона в очередной раз отказали в досрочном освобождении

Комиссия по условно-досрочному освобождению в США в очередной раз отказалась отпустить на свободу Марка Дэвида Чепмена (ему сейчас 65-лет), убийцу одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона. Об этом сообщила New York Daily News.

Теперь Чепмен проведет за решеткой еще как минимум два года, пока снова не получит право на досрочное освобождение. Ранее вопрос о его досрочном освобождении поднимался в августе 2018 года.

Чепмен убил Леннона 8 декабря 1980 года. Он пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи. За несколько часов до этого Чепмен встретил Леннона на улице и попросил у него автограф (этот момент изображен на фото).

Суд приговорил Чепмена к пожизненному заключению с правом досрочного выхода на свободу не ранее чем через 20 лет.

Йоко Оно перед рассмотрением первого прошения в октябре 2000 года направила письмо в комиссию по помилованиям. Она, в частности, писала, что не будет чувствовать себя в безопасности, если Чепмен будет освобожден. Кроме того, освобождение Чепмена может привести к насилию в отношении него самого. Комиссия отклонила прошение. В ее решении отмечалось, что Чепмен по-прежнему заинтересован в поддержании своей известности, что и явилось мотивом убийства. Кроме того, комиссия убеждена, что условно-досрочное освобождение умалило бы серьезность преступления и послужило бы подрыву уважения к закону.