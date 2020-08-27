Россия подготовила силовиков для отправки в Беларусь, – Путин

Россия сформировала резерв правоохранителей для отправки в Беларусь.

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Россия-1.

Российский президент утверждает, что такое решение было принято по просьбе Александра Лукашенко.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", – добавил Путин.

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По словам Путина, в Москве и в Минске считают, что в настоящее время необходимости в применении российских сил в Беларуси нет.

Он пообещал защитить суверенитет Беларуси согласно договренностям.

Путин также считает, что Россия ведет себя намного более сдержанно и нейтрально, чем США и Европа. Он выразил надежду на мирное разрешение ситуации в Беларуси, тем более, по его мнению, "ситуация сейчас выравнивается".

Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что позвал на белорусское ТВ и даже в президентский пул российских журналистов после массовых увольнений белорусских сотрудников.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хотела бы, чтобы Беларусь имела близкие отношения со всеми странами, как экономические, так и политические.