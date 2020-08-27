В Беларуси неизвестные пытались взять штурмом посольство Ливии

Ранним утром 27 августа неизвестные лица, вооружившись болгарками, совершили попытку взять штурмом здание посольства Ливии, которое находится по улице Белорусской в Минске.

Об этом сообщает белорусский интернет-портал Tut.by, публикуя видео с наружных камер безопасности посольства.

Сообщается, что нападавшие перепрыгнули через забор, выломали входную дверь, разбили стекло и пытались вытащить из здания временного поверенного в делах Ливии, которого удалось отбить охранникам.

На видео мужчина в костюме перелезает через забор и проникает на территорию посольства, вслед за ним туда пробираются еще несколько мужчин спортивного телосложения, которые проносят с собой какой-то сверток.

Читайте также: Турция хочет удержать Ливию от превращения в Сирию

Видео: Telegram / Sashakots

Это увидели сотрудники соседнего посольства Молдовы и вызвали милицию.

"На место прибыл ОМОН, но после проверки документов у находившихся в здании покинул его, получив указание не вмешиваться. Нападающие, среди которых несколько арабов, а также свободно говорящие по-русски "лица славянской внешности", остаются на территории диппредставительства", – сообщил корреспондент Tut.by с места событий.

По его словам, нападающие потребовали от дипломатов очистить здание, иначе они начнут штурм первого этажа. Однако работники посольства забаррикадировались внутри.

Около полудня нападавшие вышли за территорию посольства и постепенно разошлись.

Фото: Tut.by

Как написал в своем Telegram-канале известный российский военкор Александр Коц, Ливию в Беларуси представляют сторонники "Ливийской национальной армии" под руководством генерала Халифы Хафтара. А штурмовали посольство якобы люди, поддерживающие признанное ООН Правительство национального согласия.

"Сторонники ливийского Правительства нацсогласия (Триполи) совместно с некими ветеранами силовых структур пытаются захватить посольство Ливии, в котором находятся дипломаты альтернативного правительства Ливии, представляющие Бенгази. Пикантности добавляет тот факт, что многие граждане Белоруссии прошли через тюрьмы Триполи, попав под охоту на ведьм. Полиция не вмешивается, МИД – тоже. Разбирайтесь, дескать, сами", – сообщил Коц и опубликовал ролик.

На эту версию указывает и то, что месяц назад уже была осуществлена попытка захвата посольства, за которой стоял бывший военный атташе страны.

"Тогда же избили и временного поверенного. Он обращался за помощью в милицию, но там ему ответили, что это происходило на территории дипмиссии, а значит – на территории иностранного государства, а значит ничем помочь не могут", – сообщает Tut.by.

Как отмечает издание, события на территории посольства Ливии в Минске связаны с гражданской войной, идущей сейчас в Ливии.