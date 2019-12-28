Турция хочет удержать Ливию от превращения в Сирию

Исламский мир раздирают противоречия и проблемы

Депутаты парламента Турции могут приступить к обсуждению вопроса об отправке войск в Ливию уже 2 января. Об этом сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу".

В МИД Турции заявили, что Ливии и другим странам севера Африки грозят кризисы, подобные тому, который охватил Сирию.

"Ливию пытаются превратить в подобие Сирии. Сегодня "Сирией" станет Ливия, завтра настанет черед других стран Севера Африки. Исламский мир раздирают противоречия и проблемы. Организация Исламского сотрудничества не в силах их устранить", – считают в МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил законопроект об отправке военных в Ливию на рассмотрение парламента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.

Напомним, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране.

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