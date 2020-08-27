Египет расширил требования для туристов по тесту на COVID-19

Министерство здравоохранения Египта уточнило требования к сертификату с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который должен иметь при себе каждый турист.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

В частности, с 1 сентября сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста должны иметь все лица старше 6 лет.

Как уточняет посольство Украины в Египте, это требование распространяется как на туристов, так и на граждан этой страны. При этом тест необходимо сделать не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Египет.

Требования к сертификату:

– обязательно должен содержать точную дату и время сдачи теста;

– должен быть выдан официальной лабораторией с печатью;

– не должен содержать исправления;

– должен содержать информацию о виде теста;

– должно быть обязательно указано, что было проведено тестирование типа RT-PCR.

Члены экипажей морских и воздушных судов не освобождаются от указанных требований. Тестирование должно согласовываться агентской компанией и Минздравом Египта, сообщает в Facebook посольство Украины в Египте.

Туристы и другие лица без тестов на коронавирус не будут пропущены в страну.

Отметим, Египет с 1 сентября будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Египет будет оплачивать расходы на лечение украинских туристов в случае, если заразятся COVID-19 на отдыхе.

Ранее путешествующим украинцам рассказали, как изменился отдых в условиях карантина. Вход в аэропорт теперь, как в VIP-клубе: дресс-код из маски и обязательно наличие билета. Поэтому даже провести и встретить близких можно только у входа в терминал. Все это по новым правилам в карантинный период, чтобы не создавать скопления людей.