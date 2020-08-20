С 1 сентября Египет будет требовать от туристов тест на коронавирус

Египет с 1 сентября будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, передает CNN со ссылкой на Al-Ahram.

Отмечается, что такое решение принято из-за увеличения количества случаев инфицирования в некоторых странах.

"Мы стремимся обеспечить здоровье и тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование", – заявил Мадбули.

Отметим, в Египте с 8 августа требуют от иностранцев результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Однако, как сообщалось, ограничения не распространяются на туристов, которые едут отдыхать в такие города-курорты, как Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух.

Ранее сообщалось, что Египет будет оплачивать расходы на лечение украинских туристов в случае, если заразятся COVID-19 на отдыхе.

Ранее путешествующим украинцам рассказали, как изменился отдых в условиях карантина. Вход в аэропорт теперь, как в VIP-клубе: дресс-код из маски и обязательно наличие билета. Поэтому даже провести и встретить близких можно только у входа в терминал. Все это по новым правилам в карантинный период, чтобы не создавать скопления людей.