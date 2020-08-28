Финляндия запретила въезд сезонным работникам из Украины

Власти Финляндии запретили с 28 августа въезд на ее территорию сезонных работников из Украины и других стран, на которые распространяются ограничения Евросоюза. Запрет продлится до 18 сентября.

Об этом сообщает yle.fi.

С сегодняшнего дня в Финляндию не смогут попасть сезонные работники из стран, не входящих в Евросоюз и из тех, для которых закрыты границы стран-участниц. Украина входит в этот перечень.

В то же время, решение не распространяется для граждан Таиланда, Южной Кореи, Грузии, Руанды, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

"Собирателям ягод нужно предоставить справку о допуске к работе. Ее проверяют пограничники", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля из Украины в Финляндию вылетел первый чартерный рейс с сезонными работниками, нанятыми для сельхозработ. Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за сотрудничество в вопросе выезда украинских заробитчан в Финляндию.