Президент Финляндии поблагодарил Зеленского за украинских заробитчан

Зеленский отметил важность безусловного обеспечения безопасности укрианцев при выезде на работу в Финляндию

Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за сотрудничество в вопросе выезда украинских заробитчан в Финляндию.

Как сообщает сайт Офиса президента, Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с финским коллегой. Во время беседы речь шла о трудовых мигрантах из Украины.

Зеленский в свою очередь отметил важность безусловного обеспечения безопасности укрианцев при выезде на работу в Финляндию.

"Наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией договорились о легальных контрактах более чем на три месяца, оформлении медицинского страхования и комфортном прохождении карантина", – сказал Зеленский.

По его словам, сезонное сотрудничество становится важным направлением двусторонних отношений стран.

"Украина передала на рассмотрение финской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", – сказал Зеленский.

Он также выразил благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом, осуществленную через финсий комитет Красного Креста.

Саули Ниинисте пригласил Президента Украины после окончания пандемии коронавируса посетить Финляндию.

Из Украины в Финляндию 23 апреля вылетел первый чартерный рейс с сезонными работниками, нанятыми для сельхозработ. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявлял, что Кабмин поможет с организацией чартеров для заробитчан в Финляндию.

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