Президент Финляндии поблагодарил Зеленского за украинских заробитчан
2020-05-22 15:55:00
Зеленский отметил важность безусловного обеспечения безопасности укрианцев при выезде на работу в Финляндию
Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за сотрудничество в вопросе выезда украинских заробитчан в Финляндию.
Как сообщает сайт Офиса президента, Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с финским коллегой. Во время беседы речь шла о трудовых мигрантах из Украины.
Зеленский в свою очередь отметил важность безусловного обеспечения безопасности укрианцев при выезде на работу в Финляндию.
"Наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией договорились о легальных контрактах более чем на три месяца, оформлении медицинского страхования и комфортном прохождении карантина", – сказал Зеленский.
По его словам, сезонное сотрудничество становится важным направлением двусторонних отношений стран.
"Украина передала на рассмотрение финской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", – сказал Зеленский.
Он также выразил благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом, осуществленную через финсий комитет Красного Креста.
Саули Ниинисте пригласил Президента Украины после окончания пандемии коронавируса посетить Финляндию.
Из Украины в Финляндию 23 апреля вылетел первый чартерный рейс с сезонными работниками, нанятыми для сельхозработ. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявлял, что Кабмин поможет с организацией чартеров для заробитчан в Финляндию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж.
- Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Шмыгаль также отрицал наличие ограничений на выезд украинцев на заработки в Европу.