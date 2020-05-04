Кабмин поможет с организацией чартеров для заробитчан в Финляндию, – Пристайко

Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тыс. украинцев для сезонных работ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко обсудил с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне вопрос украинских сезонных рабочих. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском, лесном хозяйстве и других сферах", – отметил посол.

Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тыс. украинцев для сезонных работ.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей легально трудоустроить украинских работников, обеспечить медицинской страховкой", – подчеркнул Пристайко.

Вице-премьер также сообщил, что сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.

Напомним, 1 мая Пристайко заявил, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинские перевозчики.

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