Австрия и Израиль уже готовы принять украинских заробитчан, – Пристайко

В ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, сказал Пристайко

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинские перевозчики.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Идет речь о тысячах людей для трудоустройства, мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевезти такую ​​группу людей. Ожидают трудоустройства наших людей Польша, Германия, Чехия и вообще страны вокруг Украины", – сказал Пристайко.

Уже проведены переговоры с представителями Австрии и Израиля, в понедельник планируются переговоры с Финляндией.

"К нам уже обратились несколько правительств, с тем, что ожидаются организованные группы украинцев. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел и речь идет о 802 наших работниках, которых ожидают 44 фирмы. Есть переговоры с Израилем, в понедельник ожидается разговор с финскими коллегами", – говорит Пристайко.

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