Венгрия с 1 сентября закрывается для иностранцев

Правительство Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября. Запрет не распространяется на военные конвои и гуманитарный транзит, деловые и дипломатические поездки. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Гергея Гуляса, спикера премьер-министра Виктора Орбана.

Граждане Венгрии, которые возвращаются из-за границы, будут помещены на двухнедельный карантин, однако они его смогут избежать, если предоставят два отрицательных теста на коронавирус.

Правительство также рассматривает различные варианты того, как болельщики смогут присутствовать на матче за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей" в Будапеште 24 сентября. Все игры последних этапов турниров УЕФА в этом году проходили за закрытыми дверями, но исполнительный комитет УЕФА решил, что до 30% от 67 215 мест на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште могут быть заняты болельщиками.

Гуляс сказал, что УЕФА планирует разрешить приехать на матч 3000 болельщикам обоих клубов. Возможно, они должны будут предоставить два отрицательных теста в аэропорту, откуда их доставят прямо на стадион и вернут обратно после игры.

Представитель премьер-министра отметил, что число случаев инфицирования в стране сейчас увеличивается, и большинство из них происходят из-за границы.

27 августа в Венгрии было зарегистрировано 132 новых случая заражения – это самый высокий ежедневный показатель. Всего в стране зафиксированы 5511 случай коронавируса и 614 смертей.

Во втором квартале венгерская экономика упала на 13,6% в годовом измерении.

Венгрия ослабила карантинные меры в мае. "Мы не хотели бы вновь вводить изоляционные меры", – сказал Гуляс.

Напомним, Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 1 октября.

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