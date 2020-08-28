В Ирландии продлили коронавирусный "сухой закон"

Запрет на работу пабов продлен из-за роста случаев заражения коронавирусом в стране, сообщила The Guardian.

Hанее планировалось, что пабы (заведения, где подают только алкоголь без еды) откроются 31 августа, однако правительство опасается, что это повлечет резкий рост заражений. Кроме того, в правительстве полагают, заболевших станет заведомо больше в связи с открытием школ, потому не хотят подвергать население дополнительному риску.

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Кафе и рестораны открылись в Ирландии еще в конце июля. Всего в стране насчитывается около 7 тыс. пабов.

За время пандемии в Ирландии заболели 28,5 тысяч человек (90 за последние сутки). Умерли 1777 человек.

Напомним, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса, повторного введения карантина во Франции не будет, сказал президент Макрон. "Невозможно остановить все во Франции. Потому что сопутствующие убытки такого карантина будут очень крупными", – цитирует президента издание France 24.