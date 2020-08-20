Повторного карантина из-за коронавируса во Франции не будет, – Макрон

Несмотря на продолжающееся распространение коронавируса, повторного введения карантина во Франции не будет, сказал Макрон. "Невозможно остановить все во Франции. Потому что сопутствующие убытки такого карантина будут очень крупными", – цитирует президента издание France 24.

Он отметил, что повторные ограничения в случае вспышек инфекции возможны лишь на локальном уровне. Кроме того, практика ношения масок в общественных местах может быть расширена, добавил президент.

По данным на 20 августа, во Франции было поставлено 225 тысяч диагнозов COVID-19 (3 776 за последние сутки), всего умерли 30 468 человек (17 за последние сутки).

В Украине "адаптивный карантин" продлен до 31 августа.