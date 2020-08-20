Повторного карантина из-за коронавируса во Франции не будет, – Макрон
Президент Эмманюэль Макрон считает, что повторный карантин в стране нанесет непоправимый ущерб экономике.
Несмотря на продолжающееся распространение коронавируса, повторного введения карантина во Франции не будет, сказал Макрон. "Невозможно остановить все во Франции. Потому что сопутствующие убытки такого карантина будут очень крупными", – цитирует президента издание France 24.
Он отметил, что повторные ограничения в случае вспышек инфекции возможны лишь на локальном уровне. Кроме того, практика ношения масок в общественных местах может быть расширена, добавил президент.
По данным на 20 августа, во Франции было поставлено 225 тысяч диагнозов COVID-19 (3 776 за последние сутки), всего умерли 30 468 человек (17 за последние сутки).
В Украине "адаптивный карантин" продлен до 31 августа.