Клиника, где лежит Навальный, связалась с лабораторией, изучавшей отравление Скрипалей

Берлинская клиника "Charite", где сейчас лежит российский оппозиционер Алексей Навальный, обратилась за помощью к лаборатории, которая расследовала отравление семьи Скрипалей российским нейротоксином "новичок".

Об этом сообщил немецкий "Spiegel", со ссылкой на свои источники.

По информации журнала, клиника "Шарите" направила запрос в центр по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности "Портон-Даун" в Великобритании, который помогал расследовать отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

"Эксперты из Charite в Болгарии также интересовались случаем, когда торговец оружием был отравлен фосфорорганическими соединениями, ответственность за который якобы несет ГРУ", – сообщается в материале.

Кроме того, клиника обратилась с запросом в лабораторию фармацевтики и токсикологии Бундесвера в Мюнхене. Отмечается, что эксперты этого учреждения считаются лучшими в Германии по всевозможным интоксикациям. В строго защищенном лабораторном комплексе Бундесвера, по данным "Шпигеля", работают лучшие специалисты по ядам и боевым химическим веществам.

Сегодня, 28 августа, немецкая клиника опубликовала пресс-релизе о состоянии здоровья российского оппозиционера: Навальный по-прежнему в искусственной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких, но его показатели начали понемногу улучшаться.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Врачи клиники сообщили, что нашли в его организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа нервнопаралитических ядов. При этом, какой точно яд – пока не нашли, в связи с чем в России решили проверить маршрут Навального.

На днях, ученый-химик Владимир Углев, известный как один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок", рассказал, как действуют вещества, найденные в крови у Навального.