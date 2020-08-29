Северная Корея передает зашифрованные послания через YouTube

Пхеньян заподозрили в передаче зашифрованных посланий через открытые СМИ. Северная Корея в субботу, 29 августа, при помощи сервиса YouTube​​​​​​ передала серию загадочных чисел, которые предположительно являются зашифрованным сообщением ее шпионам на Юге.

Об этом сообщает Южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на подозрительный видеоролик, который разместило на своей YouTube-странице официальное "Радио Пхеньян".

На ролике дикторша из КНДР на корейском языке читает текст: "Задание по обзору информационных технологий университета удаленного обучения для сотрудников экспедиции №719".

После чего она несколько раз повторяет фразы: "номер 23 на странице 564, номер 19 на странице 479".

"Это первый раз, когда Пхеньян использовал глобальную платформу обмена видео для отправки закодированных сообщений", – сообщается в материале агентства.

Сообщается, что Северная Корея не транслировала такие, казалось бы, "случайные числа" по радио со времен холодной войны, но это первый раз, когда Пхеньян использовал глобальную платформу обмена видео "для отправки явно закодированных сообщений".

Напомним, недавно Северная Корея решила заблокировать все линии связи с Южной Кореей. Линии коммуникации отключили 9 июня в полдень.