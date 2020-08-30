Меж двух огней. Как минобразования разных стран открывают школы во время пандемии

В школах американского штата Флорида учебный год должен был начаться 21 августа в обычном пятидневном режиме. Однако местный департамент образования отложил открытие учебных заведений из-за судебного иска, который предъявили департаменту группа учителей и местный педагогический профсоюз. Их претензия в том, что департамент не может обеспечить безопасность в школах, как того требует конституция Флориды. Под безопасностью педагоги подразумевают эффективные меры против распространения COVID-19, эпидемия которого продолжается в США. Среди истцов — Стефани Бет Миллер, 53-летняя учительница, в марте заболевшая коронавирусом. Она провела два месяца в больнице, из них три недели — на искусственной вентиляции легких. "Никому такого не пожелаю. Конечно, хочу вернуться к преподаванию, но в школах должно быть безопасно", — говорит Миллер.

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В то же время департаменты образования в десятке других американских штатов столкнулись с исками от родителей, дети которых имеют особые образовательные потребности. К примеру, жительница Гавайев Ванесса Инс требует открытия школы и оплаты услуг для своей дочери Алексис с аутизмом тяжелой формы. На весеннем карантине девочка не посещала школу и значительно регрессировала в развитии — перестала ходить и общаться с окружающими. Теперь Инс, как и другие родители в аналогичном положении, требует компенсации, тем более еще в марте ее пообещала Бетси ДеВос, министр образования США.

Здоровье важнее. В середине июля в городе Тампа во Флориде учителя выступили против открытия школ в новом учебном году. "Я не смогу преподавать из могилы", — написано на плакате учительницы Бриттани Майерс / Фото: Getty Images

Американские чиновники от образования пребывают меж двух огней: с одной стороны, родители требуют от них открытия школ, поскольку дома учиться неэффективно и невыносимо. С другой — они должны повысить меры безопасности из-за пандемии, а это значит, что без дистанционных форматов не обойтись. С похожими проблемами сталкиваются также другие страны, и каждая из них вынуждена изобретать свой рецепт спасения от коронавируса и разгневанных родителей. Фокус проанализировал международный опыт и выбрал наиболее нетривиальные образовательные решения касательно предстоящего учебного года.

Галина Ковальчук о том, как в разных странах организовывали школьную учебу во время пандемии.

Канада: без пения и догонялок

Учебный год начнется в Канаде 8 сентября, в некоторых провинциях — на два дня позже. В североамериканской стране ситуация с коронавирусом чуть хуже, чем в Украине, — более 100 тыс. заболевших, и сценарии работы школ похожи на те, что рекомендует наше Министерство образования и науки. Учебным заведениям предписывается разделять потоки детей, чтобы они не пересекались в коридорах, обязательно учить в школе младшеклассников и соблюдать масочный режим. Детальные регламенты разрабатывает каждая провинция отдельно в зависимости от эпидемиологической ситуации.

К старшим классам подход у канадцев иной, чем в Украине: их поделят на группы, и часть учеников по желанию будет учиться дома. В некоторых провинциях учреждают вахтенный метод для старшеклассников: два дня они посещают школу, а в остальные — учатся дома. Кроме того, в канадских школах запретили не только массовые собрания, но также игры вроде догонялок, объятия, занятия по пению и игре на духовых инструментах, групповые спортивные игры. Зато заниматься с обручем хула-хуп можно.

Бразилия: встретимся в 2021-м

В латиноамериканской стране бушует пандемия, количество заболевших неуклонно растет. В такой ситуации каждый штат принял индивидуальное решение, открывать школы или нет. В половине из них решились на очное образование, при этом планируют выводить в школы сначала учеников старших классов. Но, по национальным опросам, 76% родителей против открытия школ.

В штате Сан-Паулу, одном из наиболее пострадавших от коронавируса, старт учебного года планировали 8 сентября. В ответ местные власти получили демонстрацию учителей и родителей, выступающих против этого шага, а также за финансовую поддержку педагогов, которым год назад резко сократили зарплаты. Поэтому в Сан-Паулу и еще трех штатах Бразилии отложили очное образование до 2021 года. До того времени занятия будут проводить по возможности в дистанционном режиме.

Великобритания: прогульщикам — штраф и тюрьма

Британские школы откроются 1 сентября. Правительство предписывает посещать их в обязательном порядке. Премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что открытие школ — социальный, экономический и моральный приоритет, и обязал администрации обеспечить безопасные условия.

В июне во время жесткого карантина некоторые британские школы работали, учили детей сотрудников из ключевых отраслей. Тогда посещение было добровольным, и в начальные классы ходила лишь четверть учеников, а в средние классы — треть. Чтобы обеспечить школам полную загрузку в сентябре, правительство решило штрафовать родителей, которые будут оставлять детей дома без уважительных причин. Размер штрафа — 60 фунтов на каждого родителя. Срок отсутствия ребенка, после которого начисляется штраф, определяет местная власть. На министерском уровне прописано, что если родители не заплатят в течение 21 дня, то сумма штрафа удваивается, а если в течение 28 дней — взыскивается до 2,5 тыс. фунтов или заменяется тюремным заключением до трех месяцев.

Индия: урок с видом на Гималаи

Эпидемия коронавируса в Индии в разгаре, поэтому правительство страны рекомендует открывать школы поочередно — с 1 сентября по 14 ноября — и окончательное решение оставляет за властями штатов. Высшие чиновники советуют выводить на очное обучение сначала старшеклассников, ограничивать время их пребывания в школах и делать часовой перерыв на дезинфекцию. Кроме того, правительство рекомендует чередовать очную и домашнюю учебу, пользоваться онлайн-инструментами.

Впрочем, дистанционный формат обучения в Индии провалился еще весной. Школы страны закрылись в марте, и оказалось, что лишь немногие ученики могут воспользоваться онлайн-форматом. В Индии только 8% домохозяйств подключены к интернету, кроме того, более 50% домов имеют ограниченное снабжение электричеством. В таких условиях миллионы индийских детей оказались вне образовательной системы. В отсутствие интернета учителям пришлось импровизировать — например, включать записанные лекции по телевидению, а в штате Керала детей выводят на высокогорные лужайки, и они занимаются с видом на Гималаи.

Италия: борьба за стулья

В Италии, значительно пострадавшей от COVID-19, планируют открыть школы 14 сентября. Лючия Адзолина, министр образования, постановила, что ключевой задачей станет соблюдение социальной дистанции. Этого добиться непросто, в частности, потому что много итальянских учеников сидят за старыми партами и скамьями по несколько человек, чтобы сэкономить место. В связи с этим министерство сделало большой заказ на изготовление 3,7 млн современных одноместных парт со стульями на колесиках.

Сразу же разгорелся скандал. Итальянские производители мебели заявили, что не в состоянии изготовить пятилетний объем изделий за месяц и поставить его в школы. Директора учебных заведений приготовились вручную разрезать деревянные скамьи на одноместные. Тем временем оппоненты министра советуют ей обратить внимание, что более 60% зданий школ старые и требуют капитального ремонта и что в целом начинать менять образование в стране нужно не со стульев, а с системных вещей вроде автономии школ и новых методик преподавания.

Швеция: коллективного иммунитета не добились

Весной все обсуждали пример Швеции, которая отказалась от жесткого карантина и закрытия школ, — на удаленку могли пойти по желанию только старшеклассники. Но в новом учебном году все будет иначе: в учебных заведениях вводят социальное дистанцирование, жесткие правила гигиены, смешанное обучение — в классе и на дому, отменяют массовые мероприятия.

Все это происходит на фоне скандала, в центре которого оказался Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Швеции. Именно он выступал против жесткого карантина, считая, что в открытом режиме шведы быстрее приобретут коллективный иммунитет к коронавирусу. Однако вспышки болезни заставили его пересмотреть свои взгляды. Еще в начале июня он в одном из интервью сказал, что Швеция должна была принять более жесткие меры по борьбе с пандемией. В середине августа шведские журналисты получили доступ к переписке Тегнелла с коллегами. В частности, финский эпидемиолог Мика Сальминен писал, что закрытие школ может снизить смертность среди пожилых людей на 10%. А Тегнелл отвечал: коллективный иммунитет стоит того, чтобы допустить эти смерти. Теперь швед утверждает, что никогда не стремился держать школы открытыми ради этого.

Китай: строгий масочный режим

В Китае учебный год уже начался — открылись некоторые колледжи и университеты, а школы заработают по плавающему графику, чтобы избежать единовременного скопления учащихся. Одно из главных правил в учебных заведениях — обязательное ношение масок: все дети, включая самых маленьких, должны закрывать лицо всегда и везде. Министерства пропаганды и образования Китая выпустили обучающий ролик "Первый раз — в ковидный класс", где в деталях показывают, как надевать и снимать маску. Без нее в школе можно только пить и есть.

Впрочем, из этого жесткого правила сделали исключение. В апреле, когда китайские школы окрылись после карантина, двое учеников — 14 и 15 лет — умерли, после того как бежали 1,5 тыс. м в хирургических масках класса N95. И хотя медики не выяснили, произошли эти смерти в результате ношения маски или каких-либо других заболеваний, в конце мая министерство образования выпустило приказ о том, что маски не обязательны, когда ученики занимаются спортом на открытом воздухе.

Израиль: из пилотов — в учителя

С начала пандемии Израиль принял жесткие карантинные меры, однако в мае правительство решило открыть школы в обычном режиме. За это поплатились: уже в первую неделю в одной из школ Иерусалима заразились 154 ученика и 26 учителей. Поэтому к началу учебного года 1 сентября израильтяне подходят со всеми предосторожностями. Поскольку во многих учебных заведениях классы переполнены, их решили делить на группы по 15–18 человек и учить по очереди. В связи с этим обострилась хроническая проблема израильского образования — в последние годы учителей не хватает, а если создавать группы, потребуется 15 тыс. педагогов дополнительно.

Потому правительство решило организовать курсы для новых учителей и выделить на это и другие нужды школ $1,2 млрд. Идею в стране оценили: многие израильтяне из-за карантина остались без работы. Выучиться на учителя захотели даже пилоты Израильских авиалиний, пока небо закрыто в связи с пандемией. В некоторых городах рассматривают возможность привлекать на такие курсы эмигрантов, которые в обычном режиме не могут так быстро подтвердить свою квалификацию в Израиле. В то же время уже работающие педагоги резко критикуют идею с курсами, говоря, что профессия учителя в стране и так непрестижная, а теперь в нее придут кто ни попадя.