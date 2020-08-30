"С днем рождения, батя". Лукашенко поздравляют военкомы и Путин, а беларуски "выкатили гарбуза"

Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года.Сегодня он празднует свой 66-й день рождения. Лукашенко "тепло поздравил" президент России Владимир Путин и договорился с ним о встрече в Москве "в ближайшие недели", передает пресс-служба Путина. Тем временем, местные жители уже собираются на протесты.

Кроме того, коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео с поздравлениями Александру Лукашенко со словами "С днем рождения, Батя".

Тем временем, участницы протестного движения в Беларуси принесли тыквы на Площадь Независимости в центре Минска, которые они положили через ограждение.

Об этомс сообщает UDF.by.

В Беларуси есть национальная традиция – недовольная женихом девушка "Выкацiць гарбуза" (тыкву) парню, который ей не нравится. Для мужчин это является серьезным оскорблением.

В центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков, сообщает TUT.by.

Площадь Независимости, на которой 30 августа должен состояться очередная акция протеста, обнесена металлической оградой. Рядом находится спецтехника, в частности, водометы.

Доступ на площадь Независимости перекрыт, также власти перекрыли мост для пешеходов в сторону Московской площади.

Военные устанавливают турникеты по периметру стелы "Минск - город-герой".